ŞAGDER şehit kabirlerinin bakımını yaptı - Son Dakika

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) tarafından şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi, bayrakların değiştirilmesi ve bakım yapıldı.

ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, "Vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için kabirlerinde bakım çalışması yaptık. Bu faaliyetimizde bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başta Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e, Bayburt Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'ye ve emeği geçen herkese yönetim kurulumuz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkürlerimizi sunarım." dedi. - BAYBURT