Sagem'li Çocuklara Bayram Hediyesi

SAGEM (Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi)'de eğitim gören gençler, İstinye Tersane Alanı'nda yer alan lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 150 çocuk, dıscoveryden, ahtapota, balerinden dönme dolaba, çarpışan arabalara kadar tüm oyuncaklara binerek bayram coşkusunu yaşadı. Neşeli bir gün geçirmenin tadını çıkaran öğrenciler Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e teşekkür etti.