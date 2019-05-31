Son Dakika Haberleri: Sagem'li Çocuklara Bayram Hediyesi
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Sagem'li Çocuklara Bayram Hediyesi

1 saat önce

Sarıyer Belediyesi bayram tatiline girecek öğrencilerin hediyelerini şimdiden verdi. SAGEM'li 150 çocuk lunaparkta sınırsız eğlencenin tadını çıkardı.

Sagem'li Çocuklara Bayram Hediyesi, System.String[]

SAGEM (Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi)'de eğitim gören gençler, İstinye Tersane Alanı'nda yer alan lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 150 çocuk, dıscoveryden, ahtapota, balerinden dönme dolaba, çarpışan arabalara kadar tüm oyuncaklara binerek bayram coşkusunu yaşadı. Neşeli bir gün geçirmenin tadını çıkaran öğrenciler Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:41 Kaynak: Bültenler
İstinye, Sarıyer, Güncel
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