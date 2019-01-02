Son Dakika Haberleri: Sağır Han'da Bulunan Kaçak Yapıların Yıkımı Havadan Görüntülendi

Sağır Han'da Bulunan Kaçak Yapıların Yıkımı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Eminönü'nde bulunan tarihi Sağır Han'daki kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıyor.

Sağır Han'da Bulunan Kaçak Yapıların Yıkımı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Eminönü'nde bulunan tarihi Sağır Han'daki kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıyor. İrene Kulesinin bitişiğindeki kaçak yapıların balyozlarla yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi ekipleri, Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan kaçak yapıları yıkıyor. Balyozlarla gerçekleştirilen yıkım çalışmaları havadan görüntülenirken han üzerinde çok sayıda kaçak yapılanma olduğu görüldü.Kaçak yapıların yıkımı sırasında iş yeri olarak kullanılan bazı yerlerin yıkımına başlanmadan önce iş yeri sahiplerine malzemelerini boşaltmaları için süre tanındı. Ekipler, İş yeri sahiplerinin malzemelerini boşaltmasının ardından kaçak yapının demirden yapılan ek bölmesini ve tuğladan inşa edilmiş kısmını balyozla yıktı. Yıkım çalışmaları esnasında polis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti! Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:05:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağır Han'da Bulunan Kaçak Yapıların Yıkımı Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]