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Son Dakika 3. Sayfa Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

41 dakika önce

Kocaeli Derince ilçesinde 6 yıl önce kuru sıkı tabanca ile üç ayrı kişiye zorla senet imzalatan, haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağır ve dilsiz 3 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı, System.String[]

Kocaeli Derince ilçesinde 6 yıl önce kuru sıkı tabanca ile üç ayrı kişiye zorla senet imzalatan, haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağır ve dilsiz 3 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 22 Şubat 2013 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 6 yıl önce Derince ilçesinde kuru sıkı tabanca ile tehdit edilen 3 kişi, senet imzalamak zorunda bırakıldı. Olayın ardından mağdurların şikayetçi olmaktan vazgeçmesi sonrası şüpheliler S.Ö. (33), S.C. (30) ve O.B. (27) hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Sonuçlanan davada S.Ö. (33) ve S.C.'ye (30) 5'er yıl, O.B.'ye (27)ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından firari olarak aranan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Şahısların adreslerini belirleyen polis ekiplerince yapılan operasyonlarda S.Ö. Kartepe'de, S.C. Çayırova'da O.B. ise Dilovası'nda çalıştıkları iş yerinde gözaltına alındı. Sağır ve dilsiz oldukları belirlenen 3 kişilik yağma çetesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi'nde gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Derince, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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