Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Kurusıkı tabanca ile zorla senet imzalatan 3 kişi cezaevine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli Derince ilçesinde 6 yıl önce kurusıkı tabanca ile üç ayrı kişiye zorla senet imzalatan, haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağır ve dilsiz 3 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak ceza evine gönderildi.

Olay, 22 Şubat 2013 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen biligiye göre yaklaşık 6 yıl önce Derince ilçesinde kurusıkı tabanca ile tehdit edilen 3 kişi, senet imzalamak zorunda bırakıldı. Olayın ardından mağdurların şikayetçi olmaktan vazgeçmesi sonrası şüpheliler S.Ö. ve O.B. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Sonuçlanan davada S.Ö. ve S.C.'ye 5'er yıl, O.B.'ye (27)ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından firari olarak aranan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şahısların adreslerini belirleyen polis ekiplerince yapılan operasyonlarda S.Ö. Kartepe'de, S.C. Çayırova'da O.B. ise Dilovası'nda çalıştıkları iş yerinde gözaltına alındı. Sağır ve dilsiz oldukları belirlenen 3 kişilik yağma çetesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi'nde gönderildi.