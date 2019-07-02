Son Dakika Haberleri: Sağırlar Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü
Son Dakika Spor Haber

Sağırlar Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü

7 dakika önce

Sağırlar Erkek Milli Voleybol Takımı, 10. Sağırlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti.

Sağırlar Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü, System.String[]
Sağırlar Erkek Milli Voleybol Takımı, 10. Sağırlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cagliari kentindeki şampiyonada Türkiye, ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:12 Kaynak: AA
voleybol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı Korkunç olay! Uçaktan, evin bahçesine erkek cesedi düştü Sky Sports duyurdu: Beşiktaş, Boateng ile görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağırlar Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]