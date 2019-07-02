Sağırlar Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü
7 dakika önce
Sağırlar Erkek Milli Voleybol Takımı, 10. Sağırlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:12 Kaynak: AA
Sağırlar Erkek Milli Voleybol Takımı, 10. Sağırlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti. Türkiye
İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cagliari kentindeki şampiyonada Türkiye, ev sahibi İtalya
'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
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