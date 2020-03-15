Sağırlar Ligi'nde 5 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağırlar Ligi'nde 5 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi - Son Dakika

Sağırlar Ligi'nde 5 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi

12 dakika önce

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2019-2020 Erol Efrant Sezonu Spor Toto Sağırlar Futbol 1. Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Manisa İ.E.S.K. ile İzmir Sağırlar G.S.K. arasında 2-2 devam eden maçta Manisa takımı 5 kırmızı kart görünce hakem maçı 90+2'de tatil etti.

Sağırlar Ligi'nde 5 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2019-2020 Erol Efrant Sezonu Spor Toto Sağırlar Futbol 1. Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Manisa İ.E.S.K. ile İzmir Sağırlar G.S.K. arasında 2-2 devam eden maçta Manisa takımı 5 kırmızı kart görünce hakem maçı 90+2'de tatil etti.

Sağırlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, 3. haftasında sahasında İzmir Sağırlar ve Gençlik Spor Kulübü ile Manisa 8 Eylül Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada Manisa İ.E.S.K.'dan 5 oyuncu kırmızı kart görünce hakem H. Emre Yazıcıoğlu maçı 90+2'de tatil etti.

Karşılaşma, 2-2'lik skor ve Manisa İ.E.S.K.'nin 7 kişi ile devam ettiği sırada hakemin 90. dakikada verdiği penaltı kararına itiraz eden kalecinin de kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla Manisa ekibi sahada 6 kişi kaldı. Maçın hakemi karşılaşmayı 90+2'de tatil ederken maç hakkında kararı federasyonun vereceği bildirildi. Karşılaşmada Manisa İ.E.S.K.'dan Yusuf Bilgin, İhsan Şahan, Yusuf Alyüz, Selçuk Alyüz ve kaleci Hasan Dağ kırmızı kart gördü.

(İHA)

Futbol, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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