Son Dakika Haberleri: Sağıroğlu, Gençlerle Bir Araya Geldi

Sağıroğlu, Gençlerle Bir Araya Geldi

11 dakika önce

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra Gençlik Kolları Başkanlığınca organize edilen programda, gençlerle bir araya geldi.

Sağıroğlu, Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra Gençlik Kolları Başkanlığınca organize edilen programda, gençlerle bir araya geldi.

Namık Kemal Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelen Sağıroğlu, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Yeni dönemde hedeflenen en önemli projelerden birinin 20 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan kent meydanı projesi olduğunu belirten Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Yomra Belediyesi olarak 15 milyon vererek kamulaştırdığımız alanda Yomra'nın en önemli eksiklerinden biri olan kent meydanını ortaya çıkartacağız. Kent meydanımızla birlikte ilçemizin en büyük sorunu olan otopark sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Kent meydanı projemizin altında 5 bin araçlık bir otoparkla bu işi çözmüş olacağız. Ayrıca bu alanda 15 Temmuz Millet Kıraathanesi ve Restoranı olarak hayata geçireceğimiz uçak projemiz de hazır. Bizim tek derdimiz Yomra. Bu tür projelerimizin hayata geçmesi için iktidar desteği şart. Bu nedenle yeniden sizlerin desteğini istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:50 Kaynak: AA

AK Parti, İbrahim Sağıroğlu, Yomra, Ekonomi
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