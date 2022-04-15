Sağırspor'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Sağır Spor Dernek Başkanı ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği Manisa İl Başkanı Bilal Cansu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olarak kaldırdığı kupa sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek kazandıkları kupayı getirdi. Manisa Sağır Spor Derneği'nin ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da yer aldı. Kazandıkları kupa sonrasında ilk kez Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'ne çıktıklarını ifade eden Dernek Başkanı Bilal Cansu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den spor faaliyetleri için taleplerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Dernek Başkanı Bilal Cansu'ya malzeme, ulaşım, yemek ve konaklama desteğinde bulunacağını belirterek kredilerinin açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Dernek Başkanı Bilal Cansu, "Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Yaşım 51 oldu, bugüne kadar takımda oynadım, başkan oldum, il temsilciliği yaptım. Ben böyle yardımı hayatımda görmedim. Size çok teşekkür ediyorum. Manisa sizin desteğinizle göreceksiniz bak finallere çıkar. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Manisa Sağır Spor Dernek Başkanı Bilal Cansu, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma, içinde uluslararası işaret dilinin yer aldığı bir kitabı hediye etti