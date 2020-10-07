Sağlam: "Çarşamba'da sera köyü kurulabilir"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.

Müdür İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü Osman Akman ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşliğinde sera ziyareti gerçekleşti. Ahubaba isimli köyünde sekiz dönüm dekar alana sahip Seracılık Projesi, Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yürütülüyor. Projeyi yerinde takip etmeye gelen İbrahim Sağlam, proje maliyetinin yarısının bakanlık tarafından diğer yarısının da çiftçiler tarafından sağlandığını söyleyerek yürütülen proje kapmasında önemli açıklamalara değindi.

"Seracılık Çarşamba'da büyük ölçüde yapılıyor"

Samsun iline bakıldığında seracılık faaliyetinin yüksek kısmının Çarşamba ilçesinde olduğunu söyleyen İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, "2019 yılı sonuna baktığımızda ilimizde yaklaşık 3 bin dekara yaklaşık bir örtü altı sera yapılmaktadır. Bunun da yüzde 60 veya 65'lik kısmı Çarşamba ilçemizde yer almaktadır. Biz Kırsal Kalkınma Destekleme Programı yanında TKDK'dan, DOKAP'tan ne kadar alabileceğimiz şey varsa alarak Çarşambalı çiftçimizi seracılık konusunda destekleme kararı aldık. Hatta burada bir sera köyü bile düşünebiliriz" ifadesini kullandı.

Seracılık iki tarafı da mutlu ediyor

Örtü altı yetiştiriciliğin her alanda kolaylık sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Seralarda yapılan üretimler daha kolay hem zirai mücadelesi konusunda önemli hem işçiliği az, hem de birim alandan alınacak ürün miktarı daha fazla oluyor. Ayrıca zamanından farklı süreçte ürün alabiliyorsunuz ve fiyat olarak baktığımızda daha kazançlı olacaktır. Tabii üretici açısından. İlaç kullanımı oranında da kontrollü olduğu için tüketici açısından da seralarımızı önemsiyoruz. Yine tüketici açısından baktığımızda topraktan sofraya güvenilir gıda dediğimiz noktada tüketiciyi daha az kalıntılısı olan, ilaç kullanılmamış ürünlerle buluşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Ayrıca Sağlam, projenin ilçe ve il tarım müdürlüklerine hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilere tebriklerini sundu. - SAMSUN