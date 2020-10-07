Sağlam: "Çarşamba'da sera köyü kurulabilir" - Son Dakika

Sağlam: "Çarşamba'da sera köyü kurulabilir"

07.10.2020 19:17
Sağlam:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.

Müdür İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü Osman Akman ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşliğinde sera ziyareti gerçekleşti. Ahubaba isimli köyünde sekiz dönüm dekar alana sahip Seracılık Projesi, Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yürütülüyor. Projeyi yerinde takip etmeye gelen İbrahim Sağlam, proje maliyetinin yarısının bakanlık tarafından diğer yarısının da çiftçiler tarafından sağlandığını söyleyerek yürütülen proje kapmasında önemli açıklamalara değindi.

"Seracılık Çarşamba'da büyük ölçüde yapılıyor"

Samsun iline bakıldığında seracılık faaliyetinin yüksek kısmının Çarşamba ilçesinde olduğunu söyleyen İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, "2019 yılı sonuna baktığımızda ilimizde yaklaşık 3 bin dekara yaklaşık bir örtü altı sera yapılmaktadır. Bunun da yüzde 60 veya 65'lik kısmı Çarşamba ilçemizde yer almaktadır. Biz Kırsal Kalkınma Destekleme Programı yanında TKDK'dan, DOKAP'tan ne kadar alabileceğimiz şey varsa alarak Çarşambalı çiftçimizi seracılık konusunda destekleme kararı aldık. Hatta burada bir sera köyü bile düşünebiliriz" ifadesini kullandı.

Seracılık iki tarafı da mutlu ediyor

Örtü altı yetiştiriciliğin her alanda kolaylık sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Seralarda yapılan üretimler daha kolay hem zirai mücadelesi konusunda önemli hem işçiliği az, hem de birim alandan alınacak ürün miktarı daha fazla oluyor. Ayrıca zamanından farklı süreçte ürün alabiliyorsunuz ve fiyat olarak baktığımızda daha kazançlı olacaktır. Tabii üretici açısından. İlaç kullanımı oranında da kontrollü olduğu için tüketici açısından da seralarımızı önemsiyoruz. Yine tüketici açısından baktığımızda topraktan sofraya güvenilir gıda dediğimiz noktada tüketiciyi daha az kalıntılısı olan, ilaç kullanılmamış ürünlerle buluşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Ayrıca Sağlam, projenin ilçe ve il tarım müdürlüklerine hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilere tebriklerini sundu. - SAMSUN

Sağlam: Çarşamba'da sera köyü kurulabilir
Sağlam: Çarşamba'da sera köyü kurulabilir
Sağlam: Çarşamba'da sera köyü kurulabilir

İbrahim Sağlam, Çarşamba, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağlam: 'Çarşamba'da sera köyü kurulabilir' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı         
19:09
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlam: "Çarşamba'da sera köyü kurulabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei