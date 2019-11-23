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'Sağlam' çıktı

6 saat önce

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve antrenörleri sağlık kontrolden geçti.

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Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve antrenörleri sağlık kontrolden geçti.


Samsunspor Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ikibi, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Yardımcı Antrenörler Gökhan Geylani, Gerçek Yeşilata, Öztürk Tanrıbilir, Utku Yörükoğlu, Erdem Yılmazer ve Şahin Uysal'e VM Medical Park Samsun Hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolü yapıldı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan Samsunspor teknik heyetine çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye muayeneleri yapıldı. - SAMSUN

Samsunspor, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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