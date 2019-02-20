Sağlam Dediler Geldik: Dünyanın En Sağlam Usb Kablosuya(?) Araba Çekmeyi Denedik! (Tata İçerir!)
14 dakika önce
Sağlam Dediler Geldik: Dünyanın En Sağlam USB Kablosuya(?) Araba Çekmeyi Denedik!
Sağlam Dediler Geldik: Dünyanın En Sağlam USB Kablosuya(?) Araba
Çekmeyi Denedik! (Tata
İçerir!)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:31 Kaynak: Youtube
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