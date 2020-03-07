Sağlam: "Skor olarak istediğimizi aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sağlam: 'Skor olarak istediğimizi aldık' - Son Dakika Spor

Sağlam: "Skor olarak istediğimizi aldık"

12 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında deplasmanda Sancaktepe'yi 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 11'e çıkaran Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Skor olarak istediğimizi aldık" dedi.

Sağlam:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında deplasmanda Sancaktepe'yi 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 11'e çıkaran Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Skor olarak istediğimizi aldık" dedi.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 1-0 kazandıkları Sancaktepe maçını değerlendirdi. Sağlam, "Maçın bizim için zor olacağını zaten maçtan önce de söylemiştik. Sancaktepe iyi bir takım. Sahasında iyi oynuyorlar. Bugün taraftarımızın da desteği ile oyunun belli bölümlerinde üstünlük bizdeydi. Ama tabi sahanın zemini yeşil görünse de topla oynamaya müsait bir zemin yoktu" diye konuştu.


Skor olarak istediklerini aldıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Bu saatten sonra biz skor odaklı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan burada bugün kazanıp, şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı geçmekti. Sonuçta kazandık, mutluyuz. Diğer tarafa çok fazla bakmayacağız. Haftaya inşallah kendi sahamızda taraftarımıza güzel oyun izletiriz. Bu maç bizim için birkaç açıdan önemliydi. Birincisi şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlatmak. İkincisi Samsunspor'un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu kırmak, üçüncüsü de Sancaktepe ile geçen seneden beri 3 maç oynamışız ve hiç kazanamamışız. Onu da ortadan kaldırmış olduk. Artık önümüzdeki haftaya biraz daha umutla bakıyoruz. Şampiyonluktaki rakibimizin de muhtemelen bu maçtan bir beklentisi vardı. Onların o beklentisini de ortadan kaldırıp morallerini biraz daha aşağıya indirmekte bizim için önemliydi. Sonuçta skor olarak istediğimizi aldık. Skorun yanında da bize birçok getirisi olan karşılaşma oynadık. Ben oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ertuğrul Sağlam, Sancaktepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, kulüpte 12 yıldır görev yapan Zeki Murat Göle oldu Malatya Başkanı Adil Gevrek ile Malatya taraftarları arasında arbede yaşandı İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlam: "Skor olarak istediğimizi aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]