Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti

6 saat önce

Akhisar'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan 'Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti, System.String[]

Akhisar'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan ve 16 yıldır felçli olan 'Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil 92 yaşında hayatını kaybetti.


Manisa'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve hayatını futbola adayan Bahattin Karanfil 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son nefesine kadar futbola olan aşkı devam eden Bahattin Karanfil'in son iki aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


Bahattin Karanfil'in cenazesinin bugün Akhisar İnce Minare Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedileceği öğrenildi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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