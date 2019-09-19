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Sağlamcı kapkaççı

2 saat önce

Adana'da yolda yürüyen bir kişinin arkasından yaklaşıp boynundaki zincirin altın olup olmadığını sorduktan sonra çalan zanlı kolundaki gül dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

Sağlamcı kapkaççı, System.String[]

Adana'da yolda yürüyen bir kişinin arkasından yaklaşıp boynundaki zincirin altın olup olmadığını sorduktan sonra çalan zanlı kolundaki gül dövmesinden tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, 11 Eylül Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tek başına yürüyen Tuna Eskiler'in yanına yaklaşan bir kişi, "Bir saniye durur musunuz. Boynunuzdaki zincir altın mı" diye sordu. Zanlı Eskiler'den "evet altın" cevabını alınca zinciri çalıp kaçtı.


Eskiler, polisi arayarak kapkaça uğradığını bildirdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Polis olay yerine gelerek zanlının eşkal bilgilerini aldı. Bir vatandaş kaçan zanlının her iki kolunda da dövme olduğunu sol kolunda gül dövmesi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis etrafta bu eşkale uygun zanlıyı ararken bir taraftan da çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis bir güvenlik kamerasında eşkale uygun bir şahıs görüntüsü tespit etti. Polis görgü tanığına bu görüntüyü izlettiğinde zanlının o kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şahsın kimlik bilgilerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının Sabahattin G. olduğunu saptadı. Polis bu tespitin üzerine zanlının evine baskın düzenleyerek yakaladı. Zanlının daha önce 'hırsızlık', 'yaralama', 'yağma', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Eylül, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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