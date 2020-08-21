Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı - Son Dakika

Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısında konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir...

Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı, System.String[]

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısında konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum hareketi olduğu kadar, aynı zamanda mağdurun, mazlumun yanında olan ve dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında duran bir sendikadır" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Yola çıktığımız noktada erdemli bir duruş vardı. Bugün geldiğimiz noktada erdemli bir yürüyüş var. Bu teşkilat asla bir değişiklik göstermeyecek, medeniyet değerlerine yaslanan, medeniyet değerlerinden beslenen erdemli bir sendikal hareket olarak sınırları aşan bu sendikal yolculuğu dünyanın bütün emek kesimleriyle bir arada dayanışma içerisinde büyütecek. Gösterilen mücadele adil bir dünyanın oluşması için de aynı şekilde devam edecektir. O yüzden bizi diğer sendikalardan ayıran özellik de budur. Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum hareketi olduğu kadar, aynı zamanda mağdurun, mazlumun yanında olan ve dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında duran bir sendikadır" diye konuştu.

"Önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor"

Covid-19 hastalığından tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ama şükürler olsun bu zorlu savaşın karşısında dimdik duran sağlık ordusunun fedakar neferleri sayesinde bu gün ülkemizde bir başarı hikayesini konuşabiliyoruz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme geçtiğimiz 25 yılda ülkemize sendikal alanda kazandırdığımız hizmetler sayesinde 253 bin üyemizle, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemize sendikal alanda çağ atlatan Sağlık-Sen, yeni dönemde de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Sağlık-Sen'in geçmişin ve bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de sendikası olduğunu göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey, üyelerimizle ve sağlık çalışanları ile aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir."

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sürekli sahada olduklarına dikkat çeken Özdemir, "Bizler üyelerimizin, sağlık çalışanlarının kapısını sadece yetki dönemlerinde çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yılın her günü yönetim kurulumuzla, temsilcilerimizle üyelerimizin ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bizler için sendikal mücadelenin manası, davamızı yükseltmek ve yüceltmektir, sağlık çalışanlarının gönlünü kazanmaktır, sağlık sistemine ve ülkemize hizmet etmektir. Çünkü bu davanın bir medeniyet, onur ve iman davası olduğunun bilincindeyiz. Yaşatma idealiyle ter döken, sağlık çalışanlarını layıkıyla temsil edebilmek, sarsılmaz bir inanç ve kararlılık gerektirir. Allah'a hamdolsun, yöneticisinden, temsilcisine, Sağlık-Sen'in inanmış kadroları gece gündüz demeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğine, emanetine sahip çıkma noktasında yeni bir tarih yazdı. 4 yıl önce 3216 üye ile devraldığımız İzmir 2 No'lu şubemiz bugün 15 Temmuz mutabakatlarına göre 5404 sayı ile tüm kurumlarda yetkili sendika oldu. 4 yıl içerisinde tam 2188 üye artışı sağlayan bu büyük teşkilatımızın tüm mensuplarına yürekten tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik taleplerimizde kendi sorunumuymuş gibi ilgilenen makul taleplerimizde çözüm için elinden geleni yapan başta il sağlık müdürümüz ve aile sosyal hizmetler il müdürümüz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalıcı çözümler hayata geçirilmeli"

Sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerine yetkililerin duyarsız kalmaması gerektiğini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, sağlık çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden Durmuş, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele sarf ettiğini belirterek, "Şüphesiz bu sürecin kahramanları sağlık çalışanları. Herkes tarafından alkışlandılar, takdir edildiler ama sorunlara yönelik adımlar kalıcı çözümlerle hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, Aydın Şube Başkanı Abdülbaki Karaer ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - İZMİR

Ekrem Özdemir, Semih Durmuş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı - Son Dakika
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