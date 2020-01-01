Sağlı-Sen'de Özer dönemi başladı - Son Dakika
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Sağlı-Sen'de Özer dönemi başladı

6 saat önce

Sağlık-Sen Yalova Şubesinin kongresinde İbrahim Özer başkan seçildi.

Sağlı-Sen'de Özer dönemi başladı, System.String[]

Sağlık-Sen Yalova Şubesinin kongresinde İbrahim Özer başkan seçildi.


Sağlık-Sen Yalova Şubesinin 3. olağan kongresi Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan'ın iştirakiyle yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre divanın belirlenmesi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kongre öncesinde kürsüye gelen Sağlık Sen Genel Sekreterimiz Durali Baki, "Yalova Şubemizin 3. kongresi herkese hayırlı olsun. Memur-Sen bir erdemliler hareketidir. Memur-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları başta olmak üzere çalışanların hak ve hukukunu koruma noktasında mücadele eden bir sendika ve bir sivil toplum örgütüdür. Memur-Sen hiç kimseden icazet almadan çalışanı merkeze alarak, çalışanın hak ve hukukunu koruma noktasında mücadele veren yegane sivil toplum örgütüdür. Memur-Sen'in temelinde çalışan vardır. Hiçbir siyasi oluşumun yanında ve karşısında da olmadık. Çalışanların hak ve hukukunu koruma noktasında doğru olan neyse Memur-Sen hep onun mücadelesini verdi. Bize hükümetin sendikası diyorlar. Biz hükümetin sendikası falan değiliz. Biz çalışanların hak ve hukukunun korunması noktasında kim bize elini uzatırsa, bu kutlu yolda bizimle yürürse onlarla olmanın gayreti içerisinde oluruz. Biz çalışanların sıkıntılarını biliyoruz. Biz sağlık çalışanımızın meselelerini çözmek için bakanla da, hükümetle de görüşürüz. Bunun için bizi hükümet yanlısı sendika ilan ediyorlarsa varsın etsinler. Bizim gayemiz mesele çözmektir Bu anlamda da hükümetle görüşürüz. Biz nasıl hareket ettiğimizi bundan sonra da nasıl hareket ettiğimizi biliyoruz. Yalova'da da İbrahim Özer kardeşimiz başkanlığında yeni bir yapı oluştu. Bu sürece gelene kadar bayrağı taşıyanlara da teşekkür ediyorum. Sendikacılık ekip işi, bir yürek, bir gönül işidir. Telefonlarınız her zaman açık olacak. Üyemiz aradığında 7 gün 24 saat size ulaşabilmeli ve sizde sıkıntıların ortadan kaldırılması için canla başla çalışmalısınız" dedi.


Sandık başına giden Sağlık-Sen üyeleri oylarını kullandı. Tek liste ile gidilen seçimde İbrahim Özer Sağlık-Sen Yalova Şube Başkanlığı görevine seçildi. Özer kongre sonrasında yaptığı konuşmada kendisine güvenen herkese teşekkür etti. - YALOVA

İbrahim Özer, Memur Sen, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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