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Sağlığa hayırsever desteği

36 dakika önce

Kayseri'de hayırsever Yılmaz Büyüknalbant tarafından modernize edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi Acil Servisi hizmete açıldı.

Sağlığa hayırsever desteği, System.String[]

Kayseri'de hayırsever Yılmaz Büyüknalbant tarafından modernize edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi Acil Servisi hizmete açıldı.

Vali Şehmus Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, hayırlı bir günde hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Hayırsever Büyüknalbant ailesinin, üniversitenin çocuk hastanesine kazandırdığı eseri hep beraber Kayseri ve bölge illerinin hizmetine açacaklarını belirten Günaydın, "Bizler, bölgede birçok sıkıntının giderilmesi için çok önemli hizmetler veriyoruz. Bu hizmetleri verirken hayırseverlerimizin çok büyük desteğini ve katkısını görüyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Büyüknalbant ailesine teşekkür etti.

Modernize edilen ERÜ Çocuk Hastanesi Acil Servisi, yapılan duanın ardından hizmete açıldı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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