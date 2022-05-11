SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR - Son Dakika
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SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR

11.05.2022 12:48

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi tarafından geliştirilen uygulama sayesinde hastalar, hastaneye gitmeden çevrimiçi olarak muayene olabiliyor.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi tarafından geliştirilen uygulama sayesinde hastalar, hastaneye gitmeden çevrimiçi olarak muayene olabiliyor. Hekimle görüşerek uzaktan sağlık hizmeti alan hastaların tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesinin yanı sıra teşhis edilmiş hastalıkları da kontrol edilebiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi tarafından uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla geliştirilen ve teknolojik altyapısı hazırlanan uygulama, Sağlık Bakanlığı'nın Resmi gazetede, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmeliği yayınlanmasının ardından hizmet vermeye başladı. Uygulama kapsamında hastalar, hastaneye gitmeden çevrimiçi olarak muayene olabiliyor. Hastaların muayenesinin yanı sıra, tıbbi gözlem ve izlemi yapılıyor, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol ediliyor. Uygulama kapsamında reçete yazılabildiği gibi tahlil değerlendirilmesi de yapılıyor. Hastanenin internet sitesinde yer alan 'Ege Online Doktor' sekmesinden randevu alınarak gerçekleştirilen muayenelerde, 21 klinikteki 75 hekimden randevu alınabiliyor. Uygulamanın danışmaya dayalı olan tıbbi yaklaşımlarda kolaylıkla kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, "Radyolojik tetkikleri görme adına çok büyük yararı olabilecek ön görüşmeyi sağlayan bir sistem. Hekim kişinin durumunu anlayıp gerekirse 'Şu tarihte gel' diyebilir. Aynı zamanda reçete de yazılabiliyor. Sistem hem hasta açısından hem de sağlık hizmeti sunan kişiler açısından işlemleri çok kolaylaştırıyor" dedi.

'GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ HASTAYLA İLETİŞİM KURMA YÖNTEMİ'

Uygulamanı özellikle pandemi döneminde hastaların birbirleriyle teması nedeniyle yaşanan bulaşıyı önleme amacıyla yurt dışında, özellikle ABD'de çok başvurulan bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çoğulu, "Genel bir ifadeyle bu yönteme görüntülü ve sesli hastayla iletişim kurma yöntemi diyebiliriz. Ülkemizde bazı benzer girişimler oldu. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik çerçevesinde hastanemizde resmi olarak bu uygulamaya geçtik. Klinik bazında tek tek bazı bölümler bu uygulamayı daha önce kullanmıştı ancak yönetmelik sonrasında diğer bilim dallarında da uygulanmaya başladı. Hastalar uzaktan hastanemize, doktorlarımıza ulaşabiliyorlar. Bilgisayar ortamında hasta hizmeti sağlanıyor. Tedavi veriliyor, planlanıyor, ön görüşmeler yapılıyor. Bu sayede kalabalık önleniyor, hastane yükü azalıyor ve sağlık hizmeti sağlanmış oluyor. Hastaların uzak yerlerden buraya gelmelerine gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER'

Uygulamanın olumlu geri dönüşleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Çoğulu, "Çok olumlu geri dönüşler aldık. Hakkari'den, Van'dan, Erzurum'dan çok hastamız geliyor. Kişinin ailesiyle buraya geldiğinde burada kalması zor oluyor. Sayın Rektör hocamızın göreve gelmesiyle sağladığı destekler, rehberlik sayesinde birçok teknolojik gelişmeyi aktarma imkanı bulduk. Hasta memnuniyetini artırıcı çalışmalarımızı büyük bir hızla günlük pratiğe geçiriyoruz" dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "Ege Online Doktor hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, fiziki olarak hastanede olmadan bilgisayar ya da akıllı telefon yardımıyla çevrimiçi olarak hekimle görüşme sağlayabilecek. Sağlıkta dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, sağlıkta verimlilik ve kaliteden de ödün vermeden yeni bir uygulamaya öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR
SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR
SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR
SAĞLIĞI DİJİTALLEŞTİREN UYGULAMA İLE HASTANEYE GİTMEDEN MUAYENE OLUYORLAR

YORUMLAR
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Ege Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültesi, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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