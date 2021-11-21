Sağlığı için başladığı yüzmeyi 79 yaşında da aksatmıyor - Son Dakika

Çankırı'da yaşayan 79 yaşındaki Selimet Atay, yüzme sporuna ayırdığı vakitle hem gençlere hem yaşıtlarına örnek oluyor.

Bel fıtığı şikayetiyle doktora başvuran Atay, ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktorunun yüzerek de şikayetlerini azaltabileceğini söylemesi üzerine spora başladı.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Kadın Eğitim Kültür Merkezine başvuran Atay, ilerleyen yaşına rağmen, yaz kış demeden yaklaşık 2 yıldır merkezdeki havuzu aktif olarak kullanıyor.

Pek çok yaşıtının aksine, hayatına yüzme sporunu katan Selimet teyze, çevresinden de takdir görüyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, merkezde yüzmeye gelen Selimet Atay'a katılım belgesi vererek tebrik etti.

Selimet Atay, AA muhabirine, bel fıtığı nedeniyle şikayetlerinin ileri derecede olduğunu söyledi.

Doktorunun tavsiyesi ile yüzmeye başladığını anlatan Atay, "Haftada 3 gün gelmeye çalışıyorum. Yüzmeyi, suyu zaten seviyorum, onun için bana hem eğlence hem zaman geçirme hem de tedavi oluyor." dedi.

Yaşı ilerleyenlerin genelde "bizden geçti" dediğini ancak kendisinin hiçbir şeyden vazgeçmediğini aktaran Atay, şöyle devam etti:

"Benden hiçbir şey geçmedi. El işleri de yapıyorum, 3 binlik puzzle da yaparım. Boş durmuyorum, evde oturamam zaten. Benim gibiler gayret etsinler, 'yaşlandım, köşeme çekileyim' demesinler. Her yaşın bir güzelliği var, şimdi de torunlarımı seviyorum, onlarla yarışıyorum. O da çok güzel."

"Hiç aklıma gelmiyor benim yaşım"

Atay, rahatsızlığına iyi geldiği için yüzmeyi ihmal etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önceden de yüzmeyi biliyordum burada da yüzüyorum. Burada daha çok sağlığım için yüzdüğümden devamlı havuzda yüz üstü giderim, sırt üstü dönerim. Bir saat süremiz var. Bel fıtığım bacağıma vuruyordu, beni hiç yürütmüyordu, şimdi yürüyebiliyorum yavaş yavaş. Onun için de hiç ihmal etmiyorum yüzmeyi. Bugün hava çok soğuktu ama ben çıktım yüzmeye geldim. Yaşıma başıma da bakmıyorum. Zaten hiç aklıma gelmiyor benim yaşım... Bana ne yaştan."

"Selimet teyzemizin azmi bütün kadınlarımıza örnek olmalı"

Merkezin sorumlusu Elif Uzun da Selimet Atay'ın yüzme kursunu aksatmayan üyelerinin başında geldiğini ifade etti.

Sağlık sorunları nedeniyle Atay'ın kursu tercih ettiğini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Selimet teyzemiz burada hem sosyalleşiyor hem de sağlık yönünden kendisini bir nevi tedavi etmiş oluyor. Çankırı bildiğiniz üzere denizi olmayan bir memleket. Deniz olmayan bir yerde de kadınlarımıza yüzme eğitimi vererek hem sağlık hem de sosyalleşme adına bir hizmet sunmaktayız. Selimet teyzemizin azmi bütün kadınlarımıza örnek olmalı. Evlere kendilerini kapatarak değil de buralarda sosyalleşerek, sağlık açısından daha iyi hissedebilecekleri bir merkez. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Kadınlar için çok büyük bir avantaj olduğumuzu düşünüyorum ve herkesi merkezimize bekliyoruz."