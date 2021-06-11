Sağlığın gönüllü komandoları 3 günlük kamp sonrası olası afetlere hazır - Son Dakika

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) ekipleri, 2021 yılı UMKE faaliyet planı kapsamında 9-10-11 Haziranda, mukavemet arttırma ve fiziksel kondisyon geliştirme, Travma ve Crush Sendromu ile bina tahliyesi eğitimi aldı.

Söğüt ilçesine bağlı Dereboyu köyü mevkisinde ormanlık alanda kamp kuran ekipler, doğa itibariyle zorlukları barındıran bir güzergahta zorlu saatler geçirdi.

Gönüllük esasıyla hizmet veren UMKE ekipleri, 24 saat uyumama ve afet bölgesinde kendi kendine 72 saat idare edebilme kabiliyetleri kazandı.

Kampı ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ ve İzmir depremlerine kentten destek gönderildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Olası depremlerde hem sağlık hizmeti vereceğiz hem de kurtarma hizmeti vereceğiz. Pandemi de başlı başına bir afet ama olası depremlerde hem sağlık hizmeti vereceğiz hem de kurtarma hizmeti vereceğiz. Bunun bilen ekipler tarafından icra edilmesi bizim AFAD ekiplerimiz farklı gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz faaliyetlerde bulunuyor ama UMKE'nin sağlık hizmetini vermesi boyutuyla çok güzel bir eğitimi var. Onun için sürekli hazır ve dinamik olması gerekiyor ve bu çerçevede de bu tür kamplar onları dinamik tutuyor. Söğüt ilçemize bağlı Dereboyu köyünde doğa itibariyle zorlukları barındıran bir güzergahta arkadaşlar donanımlı bir kamp yaptılar. Eğitim gördüler." açıklamasında bulundu.

72 saat kendilerini idare edebiliyorlar

UMKE Bilecik İl Sorumlusu Ahmet Aytüre ise " Biz depremlere gittiğimiz zaman kendimizi ilk 72 saat idare edecek şekilde hazırlayarak gidiyoruz. 24 saat uyumamamız gerekiyor. Yanımızda erzağımızın olması gerekiyor. Biz bu kapsamda 8 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Pandemi sürecine rağmen arkadaşlarımızın kondisyonlarından hala daha bir şey kaybetmediklerini gördük. Söğüt Devlet Hastanesi'nde de bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatta hastane tahliyesini gerçekleştirdik." görüşlerini aktardı.

"Bir afet meydana geldiği anda biz yarım saat içinde toplanıp bir afete gidebilecek düzeyde hazırlıklıyız." ifadesini kullanan Aytüre, "UMKE'ye girmek gönüllülük esasına göre yapılır. Buradaki kampımıza da herkes gönüllü olarak geldi." dedi.

Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde görev alan Bilecik 112 Acil Serviste Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Meryem Sarıkaya, "Biz afetlerde ilk müdahalede bulunan ekipleriz. Bunun içinde dönem dönem eğitim kamplarımız oluyor. belirlediğimiz bölgelerde göçük altından yaralı çıkarma ya da travmalı vakalara müdahale, trafik kazası veya olağanüstü hallerdeki müdahalelerle alakalı kamplarımız oluyor. bugün de deprem tatbikatımız vardı." diye konuştu.