Sağlığın Tatlı-Ekşi Kaynağı; Kivi

Kivi, kimimiz için mayhoş tadı ve çok tüketilmemesi sebebiyle herhangi bir meyve olmaktan çok öteye gidemiyor. Ancak yararlarına bir göz attığımızda beslenme listemizin ilk sıralarında yer alacağı tartışılmaz bir gerçek.

BOL VİTAMİN, BOL MİNERAL!

Gerçek bir C vitamini kaynağı arıyorsanız bol bol kivi tüketmekte yarar vardır. Tatlı-ekşi tadının yanı sıra bir C vitamini deposu olan kivi, çok zengin bir besin içeriği sunar. A, E, K vitaminleri yönünden de zengin olan kivi aynı zamanda kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri de içeriğinde barındırır.Üstelik lifli bir gıda olmasıyla da genel vücut sağlığı üzerinde önemli bir rol oynar.

Düzenli olarak tüketilen kivi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hatalıklara karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor. Üstelik başlı başına doğal bir antioksidan kaynağıdır.

DİYABET HASTALARI İÇİN KURTARICI BESİN

Şeker hastaları, hastalıkları sebebiyle çok dikkatli bir beslenme düzenine sahiptir. Şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir meyve olan kivinin, glisemik indeksi düşüktür ve kandaki şeker oranını dengede tutar. Yanına 2 adet ceviz eklediğinizde ise, muhteşem bir ara öğün olur.

KİVİNİN DİĞER FAYDALARI;

Yüksek lif içeriği sayesinde mide dostudur, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler.

Kolay sindirimi sayesinde diyet yapanlar için harika bir tercihtir.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi yeniler ve pürüzsüzleştirir.

Büyüme çağındaki çocuklar için de önemli bir besin kaynağı olan kivi, büyümeye etki eden folik asidi bol miktarda içerir.

Kivi yüksek oranda c vitamini içerir. Folik asit, potasyum açısından zengin bir kaynaktır.

Kivi çekirdekleri omega 3 yağ asidi içerir. Aynı zamanda lif içeriğide yüksektir.

Bulundurduğu e vitamini sayesinde cildi yenilemede yardımcı olur.

Antioksidanlar sayesinde DNA hasarlarından korur.