Sağlığına kavuşan 93 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 93 yaşındaki kişi, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Gemlik Devlet Hastanesine bir hafta önce başvuran Recep Altundaş'ın (93), koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan Altundaş'ın bir haftalık tedavisinin ardından yapılan test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.

Sağlığına kavuşan ve hastaneden alkışlarla uğurlanan Altundaş, yaptığı açıklamada, "Evden hiç çıkmamıştım. Hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Devamlı içerideydik. Bir hafta hastanede kaldım." dedi.

Altundaş'ın yanısıra koronavirüs tedavisi gören sekiz kişi de tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.