Sağlığına kavuşan, doğan ve kızıl şahin doğaya bırakıldı - Son Dakika

Sağlığına kavuşan, doğan ve kızıl şahin doğaya bırakıldı

KIRIKKALE Kırıkkale'de yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan kızıl şahin ve doğan, av koruma memurları ile jandarma ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, arazide yaptıkları devriye sırasında yaralı halde şahin ve doğan buldu. Ekipler, buldukları doğan ve kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Av koruma memurları tarafından da Veteriner Fakültesine getirilen iki kuş, hekimler tarafından tedavi edildi. 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan doğan ve kızıl şahin, av koruma memurları ile jandarma tarafından kent ormanında doğaya bırakıldı.

Yaban hayvanları tedavi ederek tekrar doğaya dönmelerini sağladıklarını ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü merkez şefi ve orman mühendisi Samet Yılmaz, "Müdürlüğümüze getirilen yaralı yaban hayvanları Veteriner Fakültesinde tedavileri yapıldıktan sonra tarafımıza teslim edildi. Doğan ve kızıl şahini jandarma ekiplerimizle birlikte doğaya salımı gerçekleştirdik. Bu şekilde bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz ve yaban hayvanlarını yeninden doğaya kavuşturuyoruz" dedi.