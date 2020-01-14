Sağlığına kavuşan prematüre bebek, kep ve cübbe ile taburcu edildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te 6 aylık 640 gram dünyaya gelen ve 117 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan İsmail, kep ve cübbe giydirilerek taburcu edildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019-2020 yılları arasında Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi göre 500 bebekten 100'ü prematüre olarak dünyaya geldi. Burada dünyaya gelen ve tedavileri yapılan prematüre bebekler sağlıklarına kavuşmalarının ardından, cübbe ve kep giydirilerek hastaneden taburcu ediliyor. Bedriye ve Ömer Şen çiftinin ilk bebekleri olan ve 6 aylıkken 640 gram olarak dünyaya gelen ve 177 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veren İsmail Şen sağlığına kavuşarak cübbe ve keple taburcu edilen bebeklerden biri oldu.

Bebekle yakından ilgilenen ve zorlu bir süreç geçirdikten sonra bebeğin normal kilosuna ulaştığını ifade eden ?Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Doktoru Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, "Bebeğimiz Eylül 2019 tarihinde 25'inci gebelik haftasında 640 gram olarak dünyaya geldi. Bizim için oldukça küçük bir prematüre bebekti. 37 haftanın altında doğan bebekleri prematüre bebek olarak adlandırıyoruz. Hem gebelik haftasının küçük olması hem de doğum ağırlığının çok küçük olması nedeni ile oldukça uzun ve yorucu bir süreç geçirdi. Bebeğin yanı sıra anne-baba için de oldukça zor bir süreçti. İsmail Şen yaklaşım 3 buçuk ay bizim misafirimiz oldu. Daha sonra doğum ağırlığı 560 grama kadar düşmüştü. Şu anda 117 günün sonunda 2 kilogram 150 gram ağırlığında taburcu ettik" dedi

'HAYATIN SINIRINDA GELDİ GİTTİ'

Çok yıpratıcı bir süreçten geçtiklerini belirten Abbasoğlu, "Zamanında doğan bir bebek olsaydı şuan bir haftalık 2 kilogram 150 gram olarak dünyaya gelmiş olacaktı. Ama o annesinin karnında geçirmesi gereken süreyi bizimle geçirmeyi tercih etti. Yoğun bakım süreci oldukça zor ve yıpratıcı bir süreçti. Birçok dalgalanmalar yaşadık, defalarca hayatının sınırında geldi gitti. Annesini, babasını ve beni de çok korkuttu. Bu süreç herkes için okul gibi olduğu biz bebeklerimizi taburcu ederken bir mezuniyet serenomisi yaptık. Bebeklerimize küçük boyutlarda cübbe ve kep hazırlattım. Mor bilindiği gibi prematüre bebek rengi olduğu için de cübbelerimizi mor bir satenle süslemeyi tercih ettik. İsmail için de kendi aramızda bu şekilde bir tören düzenledik" diye konuştu.

'HİÇ VAZGEÇMEDİK'

Hiç vazgeçmediklerini ve çocuklarının sağlığına kavuşacağından umutlarını kesmediklerini ifade eden Bedriye ve Ömer Şen çifti ise, "Çok mutluyuz. Gerçekten hiç vazgeçmedik ve çocuğumuzun sağlığına kavuşacağına inandık. Burada oğlumuzla ve bizimle çok ilgilendiler. İlk çocuğumuz bizim kıymetlimiz. Oğlumuzla ilk gecemizi geçirdik çok mutluyuz. Aslıhan hocamız başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederiz" dedi.