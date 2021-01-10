Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor - Son Dakika

Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor

Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle \'şifa\' dağıtıyor
Son Güncelleme: 10.01.2021 09:41

MANİSA'da öğrenme güçlüğü yaşayan Yakup Efe (38), aldığı eğitim terapileriyle sağlığına kavuştu.

MANİSA'da öğrenme güçlüğü yaşayan Yakup Efe (38), aldığı eğitim terapileriyle sağlığına kavuştu.Ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi'nde aldığı eğitimler ile masal ve terapi uzmanı oldu. Efe, şimdi aynı hastanede çeşitli sorunlar yaşayan hastaları masal ve hikayelerle terapi uygulayarak, tedavi ediyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren, öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' problemi yaşayan Yakup Efe, hayatındaki zorlukları bir bir aştı. Henüz 2 yaşındayken annesini, 15 yaşında ise babasını kaybeden Efe, 'disleksi' nedeniyle okul çağı döneminde sıkıntılar yaşadı. Okuma, yazma ve öğrenme sıkıntıları çeken Efe'nin hayatı, 15 yıl önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde işçi olarak çalışmaya başlamasıyla değişti. Hastanenin arşiv bölümünde yalnız başına çalışan Efe, görevli bir doktorun rahatsızlığını fark etmesiyle özel eğitime alındı. Efe'ye ilk olarak 'hiperaktivite' ve 'dikkat eksikliği' tanısı konuldu. Detaylı kontrollerde ise 'disleksi' teşhisi konuldu. Yapılan tedavinin yanı sıra özel eğitim ile  Efe, engelleri aşarak normal birey, seviyesine ulaşabildi. Ayrıca aldığı masal terapisi eğitimi ve uzmanlığının ardından hastalara yardımcı olmaya başladı. Psikiyatri doktorlarının eşliğinde Yakup Efe, hastalara masal ve hikayelerle terapi uygulayarak tedavi sürecine destek sağlıyor.

Disleksi nedeniyle buhran yaşadığını ve uzun yıllar 'ben akıllı mıyım yoksa salak mıyım?' diye düşündüğünü söyleyen Yakup Efe, "Çocukluk ve okul yıllarımda bana, 'şaşkın, yaramaz, yerinde durmayan, tembel' gibi lakaplar takılırdı. Bunun yanında tam tersi; 'Çalışkan, iş bitiren, güvenilir' gibi lakaplar da koyuyorlardı. Buhran geçiriyordum. 'Akıllı mıyım, salak mıyım?' diye, düşünüyordum. Ben de kolay yolu seçerek yıllarca salak olduğumu düşünerek yaşadım" dedi.

'MASAL VE HİKAYE ANLATICISI OLDUM'

Aldığı masal terapisi eğitimi, uzmanlığı ve eğitici eğitimlerin ardından 3 yıldır masal ve hikayeler üretmeye başladığını dile getiren Efe, "Asıl hedemi kendimi anlamak ve anlaşılmaktı. Psikiyatri uzmanı Yetiş Işıldar sayesinde hikayelerim, öykülerim, şiirlerim aracılığıyla insanlar ile tanışmaya başladım. İki gazetede köşe yazarlığı, YouTube kanalımda hikaye ve masal anlatıcılığı yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli kamu ve özel sektörde seminerler düzenliyorum. Yine psikiyatri uzmanlarının da süpervizörlüğü ile artı değerler edinmeye devam ettim. İnanın ben de çok mutluyum. Uzun vadede çıkacak taslağı olan iki yetişkin, bir de çocuk kitaplarım olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor - Son Dakika
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