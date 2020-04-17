Sağlığınız için ANKA kapınıza kadar geliyor - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19 ) nedeniyle sokağa çıkmak artık büyük bir risk oluştururken, özellikle ileri ki yaştaki kişiler, kronik hasta ve hamilelerin daha dikkatli olması gerekiyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bu durumu göz önünde bulundurup, sağlık hizmetine ihtiyacı olan kişileri özel araçlarla evlerinden alıp, tedavi için hastaneye götürüyor.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda korona virüse karşı tüm önlemlerini alarak, tıbbi ve idari kadrosu ile hastaların teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerimizde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmamak için büyük özveride bulunuyor.



"Siz evde kalın, biz size gelelim"



Gaziantep ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, Avukat Tıp Uzman Doktoru Cengiz Bayram, "Birlikte atlatmaya çalıştığımız bu zorlu günlerde insanların ihtiyaç duyduğu tüm sağlık hizmetlerini de en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Korona virüs (Covid-19 ) nedeniyle sokağa çıkmak artık büyük bir risk oluştururken, özellikle ileriki yaştaki kişiler, kronik hasta ve hamilelerin daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Doğum yapacak olan ya da acil desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı en güvenli koşullarda evlerinden alıp hastanemize getiriyor ve tedavi olmalarını sağlıyoruz. Hastane olarak bu hizmeti 7 gün 24 saat boyunca vereceğiz. Sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tek yapmaları gereken hastanemizin çağrı merkezlerini arayarak durumlarını bildirmeleri ve adres vermeleri. Hastalarımızın sağlık problemlerinde en güvenli koşullarda yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi



Yeni tip korona virüs tehlikesine karşı tedbirlerini artıran ANKA Hastanesi'nde rutin olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak en üst seviyede devam ediyor. Hastanede buharlı ortam ve havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılımını engellemek için kullanılan UV-C lambalı dezenfeksiyon yöntemi uygulanıyor. Ayrıca hijyen açısından el değmeden açılabilmesi için hastanede bulunan kapılara özel bir aparat yerleştirilirken hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor. - GAZİANTEP