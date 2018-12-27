Sağlığınız İçin Yeni Yıla Gözü Tok Girin

Sağlığınız için yeni yıla gözü tok girinBURSA - Besleme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yılbaşı gecesi ve sonrasında sıkıntı yaşamamak için sofraya gözü tok bir şekilde oturmak gerektiğini söyledi.

Sağlığınız için yeni yıla gözü tok girin



BURSA - Besleme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yılbaşı gecesi ve sonrasında sıkıntı yaşamamak için sofraya gözü tok bir şekilde oturmak gerektiğini söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kala uzmanlar gün içerisinde ve sonrasında neler yapılacağı konusunda vatandaşları uyardı. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yılbaşı gecesi için hazırlanan masaya tok oturulması ve gözün doygun olması gerektiğini söyledi. Küçük, "Yeni yıl coşkusuyla birlikte kişiler günler belki de haftalar öncesinde bu geceye hazırlık yapmaktadır. Eski bir yılı geride bırakıp, yeni yıl için hayaller kuruyorlar. Bu sebeple de o gece için özel yemekler yapılmaktadır. Ama burada özellikle kişinin yediğine ve içtiğine çok fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Bu geceyi düşünen insanlar akşam nasıl olsa fazla yiyeceğim diyerek gün boyu kendini aç bırakıyor. Ancak bu çok yanlış bir düşüncedir. Güne mutlaka sabah dengeli bir kahvaltı ile başlanması gerekmektedir. Kahvaltıyı yaptıktan sonra ara öğünler atlanmamalıdır. Öğle yemeği hafif bir çorba ile geçiştirilebilir. Bunun yanında zeytin yağlı bir sebze yemeği ve hafif bir salata tüketilebilir. Özellikle yılbaşı gecesi için sofraya tok karnına oturmak çok önemlidir. Bu yüzden 1-2 saat öncesinden mutlaka bir ara öğün yapılmalı" dedi.

Yılbaşı sofrasının çeşit çeşit yemekler, meyveler, tatlılar, zeytinyağlılar, asitli ve gazlı içeceklerden oluşacağını belirten Küçük, "Ancak kişinin öncelikle gözünü doyurması çok önemlidir. Tabağımızın yarısını sebze ve salata, diğer yarısını ise hafif atıştırmalıklara ayırabiliriz. Gözümüz ne kadar doygunluk yaşar ise midemiz de o kadar doyacaktır. Yılbaşı yemeğine hafif bir çorba ile başlamak önemlidir. Sofranın vazgeçilmezi hindi etinin ise yağsız tarafı tercih edilmelidir. Alkol tüketimine dikkat edilmelidir. Fazla kaçırıldığında sıkıntı olabiliyor" şeklinde konuştu.

Tatlı ve kuruyemişlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Küçük, "Sütlü hafif tatlılar ve kuruyemiş tokluk hissi vereceği için leblebi tercih edilmelidir. Leblebi, diğer ürünlere göre daha düşük kalorilidir. Bir sonra ki gün ise güne güzel bir kahvaltı ve yürüyüş ile başlanmalıdır. Bol sıvı tüketimine de özen gösterilmelidir" diye uyardı.

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