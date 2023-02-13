Adıyaman, Hatay, İslahiye ve Nurdağı'ndaki Eczaneler, Ohal Süresince İlaç Takip Sisteminden Muaf Olacak

Cumhurbaşkanlığı, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında sağlık alanında alınacak tedbirlere ilişkin kararname yayınladı. Buna göre; OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulacak. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenip reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Sağlık Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnameye göre, OHAL ilan edilen illerde sağlık alanında alınacak tedbirler şöyle:

Mesleklerini serbest olarak icra etmekte olan eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde OHAL süresince valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenip reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.