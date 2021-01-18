Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz." - Son Dakika

Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz."
18.01.2021 22:47
Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz.
Sağlık Bakan Koca: "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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