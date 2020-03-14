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Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test...
6 saat önce
Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:54 Kaynak: AA
Sağlık Bakan Koca: " (Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın."
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