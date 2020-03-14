Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakan Koca: 'Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. - Son Dakika

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.

6 saat önce

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.

Sağlık Bakan Koca:

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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