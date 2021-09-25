Üye Girişi
Sağlık Bakan Yardımcı Eldemir, "Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcı Eldemir, "Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli"nde konuştu Açıklaması

25.09.2021 12:55
Sağlık Bakan Yardımcı Eldemir,

Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir, "Ülkemizde ağırlıkla medikal turizmi olarak sunulan sağlık turizmi hizmetlerinin kapsamının genişletilerek engelli ve yaşlı bakımı, termal turizm, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da bu kapsama dahil edilmesi, pandemi sonrası süreçteki...

Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir, "Ülkemizde ağırlıkla medikal turizmi olarak sunulan sağlık turizmi hizmetlerinin kapsamının genişletilerek engelli ve yaşlı bakımı, termal turizm, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da bu kapsama dahil edilmesi, pandemi sonrası süreçteki vizyonumuzda yer almaktadır." dedi.

Eldemir, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) iş birliğiyle düzenlenen "Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada, sağlık turizminin son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle giderek önem kazanan bir sektör haline geldiğini söyledi.

Pandemi öncesi büyük bir ivme kazanan sağlık turizminin Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorunlu bir duraklama sürecine girdiğini aktaran Eldemir, "Ülkemizde turizm gelirleri 2020 ile 2021 yılı mukayese edildiğinde, hemen hemen tüm alanlarda pozitif bir değişim görülmüştür. Bu da pandemi sonrasında sağlık turizminin de hızlı bir şekilde toparlanma sürecine gireceğini işaret etmektedir." diye konuştu.

Eldemir, Türkiye'nin sağlık turizmi konusundaki hedeflerini kararlılıkla ortaya koyduğunu, bu kapsamda tanınırlığı ve tercih edilirliğinin artırılması için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Pandemiden önce Türkiye'de 761 sağlık tesisi, 87 aracı kuruluşa yetki belgesi verilmişken, 2020'de 315 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş daha yetki belgesi almış ve 2021'de 262 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş uluslararası sağlık turizmi yetkisi belgesi almıştır. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 1298 sağlık tesisi ve 234 aracı kuruluş, hali hazırda sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Pandemi döneminde de bu konuda çalışmak isteyen özel sektörün önü açılmış, talepleri karşılanmış, bu konuda yetkilendirilmiştir. Bu 1298 sağlık tesisin hepsi özel sektör değil, kamu hastaneleri, üniversite hastanelerinden de bu yetki belgesini alıp sağlık turizmi yapan kuruluşlar var."

İyi yetişmiş nitelikli sağlık personeli ve örnek teşkil eden sağlık altyapısıyla Türkiye'nin dünyaya kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu dile getiren Eldemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ağırlıkla medikal turizmi olarak sunulan sağlık turizmi hizmetlerinin kapsamının genişletilerek engelli ve yaşlı bakımı, termal turizm, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da bu kapsama dahil edilmesi, pandemi sonrası süreçteki vizyonumuzda yer almaktadır. Alanda ihtiyaç duyulan ve oluşturulması ya da geliştirilmesi gereken mevzuatların birbirleriyle bütünleşik şekilde ele alınması gerekmektedir. Hizmet sunduğumuz sağlık tesislerinin kalitesini ulusal kalite belgeleriyle yüksek oranda ortaya koymuş olsak da uluslararası kalite ve akreditasyon çalışmaları, önümüzdeki süreçte önemle üzerinde durulacak konulardan biri olacaktır. Hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini artırmanın yanı sıra etkin tanıtım stratejileri ve uluslararası iş birlikleriyle ülkemizi sağlık turizmi alanında marka haline getirmek, pandemi öncesi olduğu gibi pandemi sonrasında da önümüzde duran en büyük hedeftir."

Eldemir, sağlık turizminin global vizyonuna paralel olarak obezite cerrahi işlemleri organ nakli gibi özellikli alanlarda biraz daha ön plana çıkmak için gerekli çalışmaların gündemlerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Panelin açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş da katıldı.

Sağlık turizmi, Türkiye, Pandemi, Turizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakan Yardımcı Eldemir, 'Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum 12:56 Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını 12:13 Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını "Boğazını sık, kafasına vur" diye tezahürat ederek videoya aldılar 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
13:04 Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı
12:44 Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
12:42 Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
12:35 Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş
11:30 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı
11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı Ebru Şallı, 9 yaşında vefat eden oğlunu doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı         
13:04
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı         
12:53
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş Akılalmaz planları ortaya çıktı! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş         
12:35
Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi         
11:35
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 13:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakan Yardımcı Eldemir, "Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement