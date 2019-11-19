Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci:

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, obezitenin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Belki de en çok dikkati çekilmesi gereken konulardan biri bu. Artış ivmesini biraz azalttık. Ama ciddi bir sıkıntı olarak durmaya devam ediyor." dedi.

Birinci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık yatırımlarını anlatarak Türkiye'nin çok iyi seviyelere geldiğine dikkati çekti.

Ortalama yaşam süresinin 72,5'tan 78.3'e çıktığını aktaran Birinci, başka bir ülke bu seviyeye 30 yılda gelirken Türkiye'nin 10 yılda geldiğini aktardı.

Birinci, Türkiye'nin harcadığı paraya göre memnuniyet oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, "İnsan kaynağı az, sağlık için harcadığı para az ama ciddi memnuniyet var. ABD'nin inanılmaz para harcamasına rağmen memnuniyet oranı bizim 2016'da yakaladığımız memnuniyet oranında." diye konuştu.

"Obezite en büyük sorunlardan biri." diyen Birinci, "Belki de en çok dikkati çekilmesi gereken konulardan biri bu. Artış ivmesini biraz azalttık. Ama ciddi bir sıkıntı olarak durmaya devam ediyor. Sadece ivmeyi biraz kırabildik. Türkiye bu konuda en kötü ülkelerden biri. Meksika'dan sonra dünyanın en kötü ülkesi biziz. Çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birinci, tuz kullanım oranında da ciddi bir azaltmayı sağladıklarını belirterek hedeflerinin ortalamayı 5 gramın altına düşürmek olduğunu dile getirdi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içerisinde sağlığa başvurunun en yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktaran Birinci, "Hollanda 9,2'lere çıkmıştı. Bizde 8,9'du. Şu anda 9,5'e çıkmış durumdayız. Sağlık maliyetleri açısından bizim için risk. Bunu biraz aşağıya çekmemiz lazım." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de halk sağlığıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek ilaç israfına dikkati çekti.

Yazılan ilaçların yüzde ellisinin açılmadan çöpe gittiğine vurgu yapan Gül, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçilen sempozyum, akademisyenlerin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla iki gün boyunca devam edecek.