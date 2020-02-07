Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, şehit ailesini ziyaret etti

6 saat önce

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi ararken yaşanan ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziyelerini iletti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Van'da çığ altında kalan 2 kişiyi ararken yaşanan ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziyelerini iletti.

Arpaçay ilçesine gelen Birinci, şehit Avcı'nın şehit olması sebebiyle Arpaçay Belediyesinde baba ocağında hazırlanan taziye çadırını ziyaret etti.

Burada Avcı'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Birinci, şehit için dua etti, şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Ziyarette Birinci'ye Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Şehit Avcı'nın naaşı, cuma vakti ilçedeki Yeni Merkez Cami'de düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, şehit ailesini ziyaret etti

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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