Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, sınırdaki koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika
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Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, sınırdaki koronavirüs tedbirlerini denetledi

6 saat önce

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirleri denetledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, sınırdaki koronavirüs tedbirlerini denetledi, System.String[]

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirleri denetledi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin ve beraberindeki yetkililerle Gürbulak Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Eldemir, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Sınır kapısındaki koronavirüs tedbirlerini de denetleyen Halil Eldemir, Vali Elban ve Kaymakam Engin'den son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, bölgedeki gümrük sahasında kurulacak sahra hastanesi için de çalışmalara başlandığı bildirildi. Hastanenin bugün akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.

Gümrüğe giriş çıkış yapacak Türk vatandaşları, belirti olmasa dahi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle bu hastanede müşahede altında tutulacak.

İranlılar ve diğer yabancı uyruklulara kapalı tutulmaya devam edilen gümrük kapısından, sadece Türkiye'den çıkmak isteyen İranlılara izin veriliyor.

Halil Eldemir, Doğubeyazıt, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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