Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Vatandaşla Buluştu
1 saat önce
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bayırköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bayırköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bayırköy AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara bir araya gelen Bakan Yardımcısı Eldemir, Bayırköy halkının istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Hemşehrimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir bey AK Parti Bilecik İl Başkanımız Fikret Karabıyık ile birlikte bugün beldemizi ziyaret edip AK Parti seçim koordinasyon merkezimizde halkımızla bir araya geldiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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