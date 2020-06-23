Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'nin Azerbaycan Sağlık Bakanı Kasımov ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Azerbaycan'dan ise Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Kasımov, bilim insanları ve hastanelerden sorumlu Tıbbi Arazi Bölmelerini İdare Etme Birliği (TABİP) yetkilileri katıldı.


İki ülkenin Kovid-19 ile mücadelesinin masaya yatırıldığı toplantıda, karışıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu.


Görüşmede, Kovid-19 için hastane enfeksiyon kontrolü, vakalarının bulaşma zincirinin tespit ve kontrolü, semptomsuz vakalara epidemiyoloji kontrolü, seroloji teşhis ve immunoglobulinlerin tespiti gibi konuları değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de yürütülen çalışmalar ve güncel Kovid-19 istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi. Azerbaycan tarafı da kendi ülkelerindeki güncel rakamları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Azerbaycan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:47 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 16:32 Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]