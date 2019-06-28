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Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı için ilimize gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı için ilimize gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Meşe, Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olması temennilerini iletti ve Başkan Büyükkılıç'ın şehrimize ve ülkemize önemli işler yapacağına inancını dile getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Al Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın kendilerine örnek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meşe, "Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Mütevazılığı ile bize örnek olan bir büyüğümüz. Kayseri'ye çok değerli çalışmaları oldu. Bunların hepsine yakından şahit olduk. Şimdi Büyükşehir'de kendisini görmek bizi çok sevindirdi. Hayırlı olsun. Memleketimize ve ülkemize çok güzel işler yapılacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç da sağlık ve turizm alanında Kayseri'yi geliştirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, "Sizleri Bakan olarak görmekten onur duyduk. İnşallah güzel hizmetleri birlikte yaparız. Kayseri, hoşgörünün, hayırseverlerin, ticaretin ve sanayinin merkezi. İnşallah turizmin de merkezi haline getireceğiz. Çalıştay sonrası çıkan rapora göre yol haritamızı çizeceğiz ve sizlerin destekleriyle, işbirliği halinde Kayseri'mize kazanım sağlayacağız. Bir doktor olarak Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminde sağlık alanında en büyük desteği veren belediye başkanıydım. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha fazlasını yapma azmindeyiz" diye konuştu.

Ziyarette Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şifa kaynağı olan gülün tarihini anlatan bir eser hediye etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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