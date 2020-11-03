Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: "Ayda Gezgin'in genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor" - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in açıklamaları Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok."