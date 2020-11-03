Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: "Ayda Gezgin'in genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor" - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: "Ayda Gezgin'in genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor"
03.11.2020 12:30
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in açıklamaları Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in açıklamaları Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok."
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