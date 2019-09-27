Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: "Ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir"

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven:

"Sağlık turizm geliri 2018 yılında 1 milyar 110 bin dolar civarında olmuştur"

"2018 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında 550 bin hasta bakım hizmeti aldı"

"Bütün dünya için cazibe merkezi konumundayız"

ELAZIĞ - Dünyadaki sağlık harcamalarının yaklaşık 500 milyar dolar ile ifade edildiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir olarak ortada duruyor" dedi.

Elazığ'da 2'nci Sağlık Turizmi Sempozyumu düzenledi. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ile başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği sempozyum daha sonra sinevizyon gösterisi, sunumlar ve konuşmalarla devam etti.

Sağlık turizmi kapsamında ülkelerin dışına çıkan 30 milyon insan olduğunu vurgulayan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Dünyadaki sağlık harcamaları yaklaşık 500 milyar dolar ile ifade ediliyor. Ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir olarak ortada duruyor. Türkiye bulunduğu coğrafya itibari ile 4 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafyada. Türk hava yolları gibi 120 ülkede 300 e yakın şehir ve havalimanına uçuşu olan bir hava yolu markasına sahibiz. Bu anlamda da sağlık turizmi potansiyele sahip olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye sağlıkta değişim, dönüşüm ile birlikte ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sayesinde hem kendi vatandaşlarına hem de başka ülke vatandaşlarına sağlık hizmetini en uygun bir şekilde sunan bir ülke haline gelmiştir. Bugün dünya çapında hatta standartların üzerinde hastaneler sahibiz. Bunun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Amacımız ilk önce yakın komşu ülkeler olmak üzere tüm dünyaya güvenilir ve hızlı bir sağlık hizmeti sunmak. Nitelikli insan kaynağına sahibiz. Bunun yanında coğrafi ve kültürel alt yapımız, tarihimiz ile birlikte bütün dünya için cazibe merkezi konumundayız" dedi.

"Sağlık turizmi 1 milyar 110 bin dolar"

2018 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında ülkede 550 bin hastanın bakım hizmeti aldığını aktaran Güven, "Aynı yıl ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ülkeler ise Azerbaycan, Irak ve Almanya şeklinde gerçekleşmiştir. En çok tercih edilen şehirlere bakıldığında ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum ve Yalova ön plana çıkmaktadır. 2018 yılında çeşitli sağlık nedenleri ile gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışı vatandaşlarından elde edilen toplam turizm geliri de 1 milyar 110 bin dolar civarında olmuştur. Türkiye de özel hastanelerin yanı sıra çok gelişmiş üniversite hastanelerimiz var. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere nitelikli yatakları yüksek oranda tamamlanmış olan kamu hastaneleri sağlık turizminde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunun için alt yapı çalışmalarına da hız veriyoruz" diye konuştu.

"Orta doğu ve Azerbaycan gibi yakın coğrafyaya medikal sağlık Yönünden hasta çekmeye sahip bir ilimizdir"

Elazığ'da da Fetih Sekin Şehir Hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve özel hastaneleri ile özellikli sağlık hizmetlerinin verildiğinin altını çizen Güven, "Ayrıca çok değerli termallere sahiptir. Bu imkanların değerlendirilmesi ile ilgili hem medikal hem de termal turizmi alanında önemli hizmetler verebileceğini düşünüyoruz. Özellikle orta doğu ve Azerbaycan gibi yakın coğrafyaya medikal sağlık yönünden hasta çekmeye sahip bir ilimizdir"ifadelerini kullandı.

Dünyada 40 milyon sağlık turizmi ve yaklaşık 500 milyar doların döndüğü ciddi bir pazar olduğu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle kişi başı harcama Türkiye de özellikle turist başına 600-700 dolar olarak düşünürsek, 10-15 bin dolar arasında olması gerçekten alanı ciddi şekilde cazip kılmaktadır. Özellikle dünya da göz, diş, ortopedi, kardiyoloji, onkoloji, plastik cerrahi gibi alanlarda sağlık turizmi tercih edilen bir alan. Sağlık turizmi tek başına yapılacak bir şey değil. Ülkemiz bu konuda önemli bir yere sahip. Doğal güzellikleri tarihi turistlik değerleri kültürel değerleri ve özellikle son dönemde ortaya koymuş olduğu yeni nesil alanlarda turizm gastronomi gibi perspektif ile gelişen ve dünya turizmine katma değer elde eden ülkedir. Elazığımız doğal güzellikleri, termal turizmi ile ciddi şekilde pay almak isteyen iddialı bir şehir konumundadır. Bu tür çalışmalar ve etkinlikler kamu özel sektör iş birliği ile bunu daha üst seviyeye taşıyacaktır" diye kaydetti.

Sempozyuma, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanelerin başhekimleri ve doktorlar katıldı.