Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: "Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: 'Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor' - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: "Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor"

7 saat önce

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yürüttükleri çalışmalar sayesinde Türkiye'de bebek ölüm hızının her geçen yıl düştüğünü, 2019'da binde 9'un altında olmasını beklediklerini bildirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe:

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yürüttükleri çalışmalar sayesinde Türkiye'de bebek ölüm hızının her geçen yıl düştüğünü, 2019'da binde 9'un altında olmasını beklediklerini bildirdi.

İzmir'de düzenlenen "2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi"ne katılan Prof. Dr. Meşe, bakanlıklarının anne ve bebek sağlığı konusunda yaptığı çalışmaları aktardı.

Evlenecek çiftlere uygulanan tarama testlerini de anlatan Meşe, "Bebeklerimize fenilketonüri, hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis taramaları yapılmaktadır. Konjenital adrenal hiperplazisi taramaları ise yaygınlaşma aşamasındadır. 2018 yılında tarama programı tüm yenidoğanların yüzde 98.5'ine ulaşmıştır. Tarama programı ile her yıl ortalama 200 bebeğe fenilketonüri, 900 bebeğe biyotinidaz eksikliği, 150 bebeğe kistik fibrozis ve 3 binin üzerinde bebeğe ise hipotiroidi tanısı konulmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de verilen kaliteli sağlık hizmetinin verilere olumlu yansıdığını belirten Meşe, şöyle devam etti:

"Türkiye'de anne ölüm oranları 2002 yılında yüz binde 64'lerden 2018 yılında 13,6'ya düşmüştür. Türkiye'de bebek ölüm hızı da her yıl düşüyor. Bebek ölüm oranları 2002'de binde 31,5 iken, bu rakam 2018 yılında binde 9,2'ye düştü. 2019 rakamları daha açıklanmadı ama elimizdeki verilere göre ülkemizde bebek ölüm oranının binde 9'un altında olmasını bekliyoruz."

Kongrenin başkanlığını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, Meşe'ye teşekkür etti.

Yarın sona erecek kongreye İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da katıldı.

Behçet Uz, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: "Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]