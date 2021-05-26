Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, MTÜ'de düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, e-Nabız uygulamasının 42 milyonla dünyanın en fazla kullanıcısına sahip kişisel sağlık kaydı sistemi olduğunu bildirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden (MTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, MTÜ tarafından düzenlenen "Sağlıkta Gelecek, Dijital Sağlık ve Akıllı Hastanelerin Sağlığa Getirecekleri Vizyon" konulu çevrim içi konferansta konuştu.

Birinci, sağlık hizmetini çok daha kolay ve erişilebilir hale getiren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin 2010'da uygulamaya girdiğini hatırlattı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin dünyadaki en büyük portal ve dünyada sağlıkla ilgili randevu sayısı en yüksek sistem olduğunu anlatan Birinci, "Günlük randevusu 600 bine kadar çıkabilen bir sistem. Sağlıkta dijitalleşmede olumlu anlamda kırılmanın olduğu sene 2014'deki atölye çalışmaları. Yapay zeka araçlarına atmosfer oluşturan adım, bizim göz bebeğimiz kişisel sağlık sistemi e-Nabız. 2015'den bu yana 83 milyon vatandaşımıza hizmet ediyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 42 milyon kullanıcısıyla dünyanın en fazla kullanıcısına sahip kişisel sağlık sistemi." ifadelerini kullandı.

Birinci, yerli sistemleri Türk mühendislerle gerçekleştirdiklerini dile getirerek, veri güvenliği problemi olmaması için her türlü veriyi kapalı ve güvenli bir ağın içerisine koyduklarını bildirdi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerektiğine ifade etti.

Dünyanın gelmiş olduğu nokta itibariyle sağlık sektörünün çok hızlı bir şekilde teknolojiyle anlık değişimler gösteren bir hal aldığını ve teknolojik değişimlerin en büyük yansımalarından birinin akıllı hastanelerin ortaya çıkması olduğunu aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Akıllı hastanelerin faydalarını saymakla bitiremeyiz ama en çok ön plana çıkan ölüm oranlarında azalma, risk bazlı ölüm oranında yüzde 7 azalma, ortalama teşhis oranında yüzde 40 iyileşme, hastanelerdeki yatış süresinde yüzde 22 azalma, verimliliğin yüzde 60'lara varan oranda artışı gibi faydalarının yanı sıra kliniğe ayrılan vaktin ciddi oranda artmasıyla eğitimlerine sağlanan bilgilerin çok ciddi oranda artmasıdır."

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da üniversitelere düşen rolün ilerlemelere destek olacak atılımları yapmak, eğitim ve öğretimi buna göre dizayn etmek olduğunu bildirdi.

Geleceğin artık hızlı bir değişim içerisinde olduğuna dikkati çeken Elmas, "Öğrencilerimizi bu donanımlarda yetiştirmek zorundayız, değişime adapte olmalılar. Gördüğünüz gibi dünyada her şey çok karmaşık, kompleks hale geliyor. Bu değişimi yönetmek, liderlik yapmak için mutlaka kalite süreçlerinden yararlanmak artık kaçınılmaz hale geldi çünkü statik yapılarla artık hiçbir şey yürümüyor." değerlendirmesinde bulundu.

YÖKAK üyesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TUSKA) Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ise dijital denetimlerin yer, zaman ve maliyetten büyük bir avantaj sağladığını kaydetti.

Konferansa Philips Türkiye Üst Yönetcisi Haluk Karabatak, Siemens Healthineers Türkiye In Vivo Dijital Sağlık Müdürü Onur Ağuş, Dubai Fakeeh Üniversite Hastanesi Üst Yönetcisi Dr. Fatih Mehmet Gül ve MTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe de katıldı.