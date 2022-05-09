Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

09.05.2022 17:08
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin acil servisinde incelemelerde bulunan Tolunay, Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Acil serviste çalışan hekim ve hemşirelerle de bir araya gelen Tolunay, servisteki hastalarla sohbet etti.

Tolunay, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle toplantı yaptı.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Tolunay'a ziyaretlerinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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