Sağlık Bakanı: 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokulacağını duyurdu.



Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılda doğan ilk bebekleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, burada yaptığı açıklamada "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz." ifadesinde bulundu.