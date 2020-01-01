Sağlık Bakanı: 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı: 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı: 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız

6 saat önce

Yeni yılda doğan ilk bebekleri ziyaret eden Sağlık Bakan Fahrettin Koca, "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı: 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız, System.String[]

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokulacağını duyurdu.


Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılda doğan ilk bebekleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, burada yaptığı açıklamada "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz." ifadesinde bulundu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:22 
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