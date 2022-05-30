Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı! - Son Dakika
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Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı!

30.05.2022 12:38
Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan paylaşıma göre artık toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan bir açıklama ile birlikte açık alanda maske takma zorunluluğu hastane ve toplu taşıma dışında kaldırıldı. Ardından vaka sayılarının 3 gün üst süte 1000'in altına olması durumunda toplu taşımada da maske zorunluluğunun kalkacağı söylendi. Nitekim bugün itibariyle beklenen oldu.

Vaka sayıları 3 gün boyunda 1000'in altında kaldı: Toplu taşımada maske kalktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan bir paylaşıma göre, Covid-19 vaka sayısı son 3 gün boyunca 1000'in altında kaldı. Bu nedenle toplu taşımada da artık maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı söylendi.

Sağlık Bakanı açıkladı: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı!

Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

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Fakat maskenin tam anlamıyla hayatımızdan çıktığını söyleyemeyiz. Zira hala hastanelerde takmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili yine Sağlık Bakanı tarafından yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi:

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

Her ne kadar maske kullanım zorunluluğu hastaneler dışında tamamen kaldırılmış olsa da kalabalık alanlarda yanımızda maske bulundurmamız öneriliyor. Özellikle otobüs gibi toplu taşıma alanlarında bir süre daha kendi güvenliğimiz için kullanmaya devam edebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Hastane, Güncel, Son Dakika

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