Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı

7 saat önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli açıklamasının ardından Nevşehir'de Sarraf ve Kuyumcular Derneği korona virüs ile mücadele kapsamında kendi OHAL'lerini ilan ederek yarım gün çalışma kararı aldı.

Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli açıklamasının ardından Nevşehir'de Sarraf ve Kuyumcular Derneği korona virüs ile mücadele kapsamında kendi OHAL'lerini ilan ederek yarım gün çalışma kararı aldı.


Nevşehir Sarraf ve Kuyumcular Derneği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bugünden geçerli olmak üzere sarraflar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Nurullah Uzer yaptığı açıklamada Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın her vatandaşımız kendi OHAL'ini kendisi ilan edecek demesinin ardından biz sarraflarda kendi OHAL'imizi ilan ettik dedi. Uzer, "Dün Sağlık Bakanımızın dediği gibi kendi OHAL'imizi kendimiz belirleyerek Nevşehir'de tüm kuyumcu çalışanlarının kuyumcu işletmelerinin çalışma saatlerinde bir değişikliğe gittik. İkinci bir kararımıza kadar Nevşehir'deki kuyumcularımızın çalışma saatlerini saat 11.00 ile 16.00 arasında yapma kararı aldık. Gelişen durumlara göre tekrar bir güncelleme yapacağız. Ama şuan için çalışma saatlerimiz 11.00 ile 16.00 arası yaptık" dedi.


"Evden çıkmayın çağrısı sonrası işler azaldı"


Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Nurullah Uzer, korona virüsü ile mücadele kapsamında evde kalın çağrısının ardından sarraflar işleri azaldı dedi. Uzer, "Sokağa çıkmayın evde kalın çağrısından sonra haliyle sokağa çıkan vatandaşların sayısında ciddi bir azalma oldu. Dolayısıyla sadece biz değil tüm esnaf arkadaşlarımızın işlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Ama bu süreç geçicidir inşallah. En kısa zamanda bu süreci atlatacağız" diye konuştu.


"Altın fiyatları bundan sonra düşmez"


Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Nurullah Uzer, ABD'nin sınırsız varlık alımı açıklamasının ardından altın fiyatlarının arttığını, bundan sonra altında herhangi bir düşüş beklemediklerini ifade etti. Uzer, "Şimdi altın fiyatları düne kadar normal seyrediyordu. Ancak Amerika'dan gelen sınırsız varlık alımı açıklamasından sonra ciddi bir anlamda para genişlemesine gidiyor ABD. Bugün altın 336 seviyelerini gördü. Bundan sonra biz altında ciddi bir düşüş olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Reza Zarrab, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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