Sağlık Bakanı: Çin'den gelen vatandaşların sonuçları negatif çıktı, ay sonuna kadar uçuşlar duracak

Koronavirüs sebebiyle özel uçakla Çin'in Vuhan şehrinden Türkiye'ye getirilen 61 kişiden şimdiye kadar yapılan testlerde sonuçların negatif çıktığı ve hastalık belirtisine rastlanmadığı açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaretinde bilgi alarak, basın açıklaması yaptı.