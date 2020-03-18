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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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