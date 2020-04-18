Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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