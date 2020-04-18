Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin...
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:36 Kaynak: İHA
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